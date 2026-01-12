Álvaro Lemos finaliza su vinculación con el Real Oviedo

"El Real Oviedo quiere agradecer a Álvaro Lemos su profesionalidad, compromiso y predisposición durante este tiempo, y le desea la mayor de las suertes en sus próximos retos personales y profesionales", escribió el club azul en el comunicado en el que se anuncia la desvinculación.

Álvaro Lemos, coruñés de 32 años, llegó al Real Oviedo en el verano de 2024 y su etapa en el club azul estuvo marcada por las lesiones: tuvo hasta tres, una de tobillo, otra de clavícula y, finalmente, la rotura de ligamento cruzado de su rodilla izquierda en marzo de 2025.

Fue en abril cuando el Real Oviedo anunció su renovación, con el objetivo de que pudiese completar su recuperación en las instalaciones del club azul y bajo la supervisión de sus servicios médicos, aunque no se le hiciese ficha en Primera División.

Lemos, que estuvo las últimas semanas integrado en la dinámica grupal del equipo azul, es libre para firmar por cualquier club y esta misma mañana se ejercitó con el Granada, que sopesa su incorporación; el lateral derecho ya vistió las camisetas de Celta, Lugo y Unión Deportiva Las Palmas.

