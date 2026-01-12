Atlético Tucumán se estrena en la pretemporada con una victoria ante Cerro Largo

En el marco de la Serie Río de la Plata, el equipo dirigido por Hugo Colace se repuso de un gol sufrido temprano y se impuso con una remontada que selló el atacante Leandro Díaz.

A los 17 minutos de la primera parte, Federico Sellecchia definió de buena manera ante la salida del portero Luis Ignacio Ingolotti y adelantó al conjunto uruguayo.

Atlético Tucumán igualó las acciones a los 38 minutos tras un centro de Nicolás Laméndola que el defensor uruguayo Santiago Franca desvió hacia su propia portería.

La primera parte se fue con empate 1-1 y el segundo comenzó con varios cambios. Danielo Núñez hizo ocho sustituciones y Colace hizo dos, a las que más tarde le sumó otras cinco.

Uno de los que ingresó fue Manuel Brondo, quien el pasado 8 de enero se convirtió en nuevo jugador de Atlético Tucumán proveniente de Argentinos Juniors.

Otros fueron el defensor Gabriel Compagnucci y el centrocampista Ezequiel Ham, quienes también se sumaron en los primeros días del año.

A los 57 minutos, Ramíro Ruiz Rodríguez habilitó a Díaz y el número 9 cerró de gran manera un mano a mano ante el portero Federico Pintado para sellar la victoria de los argentinos.

Tras su victoria en el debut, Atlético Tucumán jugará nuevamente por la Serie Río de la Plata el próximo 15 de enero ante el también uruguayo Progreso. Ese será su último encuentro en Uruguay.

Mientras tanto, Cerro Largo se medirá el próximo 20 de enero con el chileno Deportes Concepción.

Este martes, la Serie Río de la Plata continuará con dos encuentros. En uno se enfrentarán el argentino Huracán y el paraguayo Cerro Porteño, mientras que el otro pondrá cara a cara al argentino Independiente con el chileno Everton.