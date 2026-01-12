Cucho Hernández y Junior Firpo, varias semanas de baja por sendas lesiones musculares

En un comunicado, el club bético precisó que las pruebas médicas han confirmado que Cucho Hernández, máximo goleador del equipo con 10 tantos y que se lesionó el sábado al final del partido en el Carlos Tartiere de Oviedo, tiene "una lesión miofascial posterolateral del recto anterior izquierdo".

Esta dolencia, a priori y dependiendo de su evolución, tendrá al Cucho alrededor de un mes fuera del equipo del chileno Manuel Pellegrini, según indicaron a EFE fuentes próximas al club, con lo que podría perderse, como mínimo, el partido de octavos de final de la Copa del Rey del miércoles en Sevilla ante el Elche, las tres próximas jornadas de LaLiga y los dos encuentros que restan de la primera fase de la Liga Europa.

El Betis informó, además, de que el lateral zurdo Junior Firpo, también lesionado en Oviedo, sufre "una lesión miofascial del isquiotibial izquierdo".

"En ambos casos, su reincorporación al grupo dependerá de su evolución", señaló en su nota el club verdiblanco, que no incluye en su parte médico al lateral derecho Ángel Ortiz, igualmente sustituido por un compañero en el encuentro contra los ovetenses debido a un problema muscular, según comentó Pellegrini a la conclusión del partido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A la espera de la evolución del canterano Ángel Ortiz, las bajas de Cucho Hernández y Junior se unen, por el momento, a las de los marroquíes Sofyan Amrabat y Abde Ezzalzouli, con su selección en la Copa de África hasta el próximo fin de semana, y a la del capitán Isco Alarcón, quien no jugará al menos hasta comienzos de febrero debido a una lesión de tobillo.