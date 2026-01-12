EEUU invertirá 115 millones de dólares en tecnología antidrones para blindar el Mundial

“Esto nos ayudará a seguir asegurando la frontera y a desmantelar los carteles, proteger nuestra infraestructura y mantener seguros a los estadounidenses durante las festividades y eventos durante el año histórico del 250º aniversario de Estados Unidos y el Mundial de la FIFA 2026”, dijo en un comunicado la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

La inversión se realizará esta semana a través de una nueva oficina creada para impulsar las tecnologías de drones y antidrones, un tipo de aeronaves que, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), “son cada vez más explotados por actores maliciosos”.

“Los drones representan la nueva frontera de la superioridad aérea estadounidense. Con el presidente (Donald) Trump, iniciamos una nueva era para defender nuestra superioridad aérea y proteger nuestras fronteras y el interior de Estados Unidos”, agregó Noem.

Estados Unidos tiene por delante un 2026 repleto de festividades, incluidos los actos en honor a los 250 años de la independencia del país del Imperio británico y la organización, junto a Canadá y México, del Mundial de la FIFA.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

A ello se suma la organización de los eventos del G20, cuya cumbre tendrá lugar en Miami el próximo diciembre, y a la que se espera que acudan los líderes de las mayores economías mundiales. El Mundial 2026 disputará del 11 de junio al 19 de julio y la final se celebrará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey/Nueva York.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La última vez que el país organizó un Mundial masculino fue en 1994, que está considerado popularmente como un punto de inflexión en el fútbol moderno.

Fuente: EFE