El Atlético ultima su puesta a punto para Riazor sin Koke, Lenglet y Nico

Son las tres bajas para el partido de este martes en Riazor, en el que puede estar disponible Pablo Barrios, que completó su segunda sesión con el grupo, pendiente de si entra ya en la convocatoria o espera al encuentro del próximo domingo en LaLiga EA Sports contra el Alavés, tras perderse el duelo ante el Real Madrid del pasado jueves en la Supercopa de España.

Tanto Pablo Barrios como el resto de la plantilla, con las citadas tres ausencias, estuvieron a disposición de Simeone para el entrenamiento matutino en el Centro Deportivo de Majadahonda, el último antes de desplazarse este martes a mediodía a La Coruña en avión.