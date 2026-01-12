El Barça ficha al joven pívot internacional argentino Lucas Granda

El jugador, de 19 años, llega procedente del Pinocho Futsal -club de formación del ala azulgrana Luciano Gauna, también argentino-, donde debutó en Primera División con 15 años, y compaginará su participación en el filial del equipo catalán con la dinámica del primer equipo.

Granda ha sido capitán de la selección argentina campeona de los torneos sudamericanos sub-17 y sub-20 y es ya un habitual en las convocatorias del seleccionador absoluto, Matías Lucuix, con quien disputará la próxima Copa América con el objetivo de resarcirse de la final perdida en 2024 ante Brasil (0-2).

Su envergadura, capacidad para jugar de espaldas, potente pierna derecha y olfato goleador lo convertían en uno de los jugadores más codiciados del mercado. Con su fichaje, el Barça se asegura talento de futuro en la posición de pívot, en la que podrá competir con los brasileños Rafael Nogueira 'Fits' y Jean Pierre Guisel 'Pito'.