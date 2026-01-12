El París FC elimina al PSG de la Copa de Francia

El equipo de Luis Enrique Martínez, ineficaz en ataque, sucumbió en el Parque de los Príncipes en el derbi de la capital ante un París FC serio que se llevó el partido merced a una jugada basada en la presión en el medio del campo, donde Kebbal robó el balón, se lo cedió a Camara y éste a Ikoné, que, dentro del área, controló con la pierna izquierda para disparar cruzado con la derecha al fondo de las mallas sin que el meta Chevalier pidiera hacer nada para evitarlo.

El equipo de Luis Enrique dominó el encuentro, pero sus jugadores se topaban una y otra vez con el portero Obed Nkambadio, uno de los mejores del París FC.

A pesar de la entrada al campo de Nuno Mendes, Ousmane Dembélé y Désiré Doué cumplida la hora de juego, el campeón de Francia nunca encontró el camino del gol y cayó en una contra perfectamente ejecutada y rematada por Ikoné, exjugador del PSG.

El equipo de Stéphane Gilli aguantó en el último cuarto de hora y vio cómo la suerte le sonreía cuando Warren Zaïre-Emery estrelló un balón en el larguero en el 87.

