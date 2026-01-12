El PSG se despide de la Copa al caer en el nuevo derbi ante el París FC

Jonathan Ikoné, delantero formado en el PSG, marcó (74’) el único tanto del partido en una de las pocas incursiones de su equipo en el campo del campeón de Europa, que multiplicó las ocasiones sin lograr encontrar premio.

“Creo que es muy fácil hablar de este partido: es un partido muy completo, jugamos muy bien, hicimos todo el trabajo y dominamos, no veo ningún problema con el partido”, declaró el entrenador del PSG Luis Enrique.

“Pero hay que marcar goles y no marcamos; así es el fútbol. Estoy muy satisfecho con lo que he visto tanto a nivel colectivo como individual”, añadió el español.

Esta eliminación sorpresa constituye el primer contratiempo importante en la temporada del PSG, que cerró un histórico 2025 con seis títulos (Ligue 1, Copa de Francia, Trofeo de Campeones, Liga de Campeones, Supercopa de Europa y Copa Intercontinental) de siete competiciones disputadas (final perdida en el Mundial de Clubes).

La semana pasada añadió un nuevo Trofeo de Campeones -la Supercopa de Francia- al derrotar en los penales al Marsella en Kuwait.

Hay que remontarse a la temporada 2013-2014 para ver al PSG eliminado en dieciseisavos de la Copa, y eso ilustra aún más el rendimiento de los jugadores de Stéphane Gilli, vecinos -el estadio está en la calle del frente- del PSG.