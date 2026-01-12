El Real Oviedo recupera a Nacho Vidal tras un mes lesionado

El lateral derecho alicantino, uno de los indiscutibles tanto para Veljko Paunovic como para Luis Carrión, se lesionó en la semana previa al partido que el Oviedo disputó ante el Sevilla a mediados de diciembre y desde entonces no había entrenado ni un solo día con sus compañeros.

A las órdenes de Guillermo Almada solo estuvieron los que fueron suplentes el pasado sábado ante el Real Betis, mientras que los titulares se ejercitaron a menor ritmo y se espera que este martes todos juntos comiencen a preparar el partido ante Osasuna de este sábado (El Sadar, 18:30 horas).

Además, esta mañana en El Requexón también estuvo el uruguayo Rubens Valenzuela, veterano preparador físico de 64 años, con pasado en muchos clubes de México como Pachuca, Cruz Azul, Atlas, León, Querétaro o Santos Laguna.

Valenzuela completa el cuerpo técnico de Almada, en el que también están los uruguayos Darwin Quintana, Gianni Michelini, Jesús Unanua y Javier Benavides.

El Real Oviedo, que suma 12 jornadas seguidas sin ganar y es colista de Primera División al término de la primera vuelta, acabará la jornada a cinco puntos de la permanencia -empezó el fin de semana a seis- tras el empate cosechado ante el Real Betis y la derrota del Mallorca en Vallecas.