Federación Argelina de Fútbol pide investigar arbitraje contra Nigeria en la Copa África

Según un comunicado emitido por la FAF, la entidad "no puede ignorar las decisiones de arbitraje" que -aseguró- "plantearon preguntas y dejaron indignación generalizada" entre los aficionados del país magrebí, con dudas sobre la "credibilidad del árbitro", el senegalés Issa Sy.

Sin embrago, la federación -que pidió "aclarar lo sucedido y tomar medidas de acuerdo a la normativa"- no precisó en la nota a qué irregularidades alude ni cuáles son los detalles concretos que exige investigar.

Argelia, campeón de la Copa Africana 2019, fue eliminada contra Nigeria (0-2) el pasado sábado en los cuartos de final en la última edición del torneo, que se disputa en Marruecos.

La eliminación de los Verdes provocó un choque entre jugadores nigerianos y argelinos, que protestaron contra las decisiones de Issa Sy al término del partido, y la indignación de los aficionados, que también criticaron la actuación arbitral y la calificaron de "injusta".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El colegiado mostró, a lo largo del encuentro, cinco tarjetas amarillas a igual número de futbolistas argelinos y dos al combinado nigeriano.

Según la mayoría de críticos deportivos de distintos países y medios, la victoria de Nigeria fue merecida, al ganar con autoridad, por ocasiones y definición, un triunfo que le valió para regresar a las semifinales de una Copa África que disputará el miércoles contra Marruecos, el anfitrión, en Rabat.