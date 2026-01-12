Fútbol Internacional
12 de enero de 2026 - 11:45

Federación Argelina de Fútbol pide investigar arbitraje contra Nigeria en la Copa África

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2419

Argel, 12 ene (EFE).- La Federación Argelina de Fútbol (FAF) solicitó este lunes a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y a la Confederación Africana de Fútbol (CAF) una investigación del arbitraje en el último partido de su selección contra Nigeria en la Copa Africana, en el que el combinado argelino fue eliminado.

Por EFE

Según un comunicado emitido por la FAF, la entidad "no puede ignorar las decisiones de arbitraje" que -aseguró- "plantearon preguntas y dejaron indignación generalizada" entre los aficionados del país magrebí, con dudas sobre la "credibilidad del árbitro", el senegalés Issa Sy.

Sin embrago, la federación -que pidió "aclarar lo sucedido y tomar medidas de acuerdo a la normativa"- no precisó en la nota a qué irregularidades alude ni cuáles son los detalles concretos que exige investigar.

Argelia, campeón de la Copa Africana 2019, fue eliminada contra Nigeria (0-2) el pasado sábado en los cuartos de final en la última edición del torneo, que se disputa en Marruecos.

La eliminación de los Verdes provocó un choque entre jugadores nigerianos y argelinos, que protestaron contra las decisiones de Issa Sy al término del partido, y la indignación de los aficionados, que también criticaron la actuación arbitral y la calificaron de "injusta".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El colegiado mostró, a lo largo del encuentro, cinco tarjetas amarillas a igual número de futbolistas argelinos y dos al combinado nigeriano.

Según la mayoría de críticos deportivos de distintos países y medios, la victoria de Nigeria fue merecida, al ganar con autoridad, por ocasiones y definición, un triunfo que le valió para regresar a las semifinales de una Copa África que disputará el miércoles contra Marruecos, el anfitrión, en Rabat.