Kevin De Bruyne inaugura el Salón de la Fama del fútbol belga

"Es un poco extraño, porque todavía juego. Pero es especial formar parte de los grandes nombres del fútbol belga y ser un ejemplo", declaró el exjugador del Manchester City, de 34 años, quien fue distinguido como leyenda del deporte belga junto al histórico portero y seleccionador Michel Preud'homme y al reputado comentarista deportivo Philippe Albert.

De Bruyne, actualmente lesionado, agregó en la gala celebrada en la noche del domingo que este lunes tenía previsto pasar un escáner para ver cómo evolucionan sus dolencias, pero dio por sentado que estará en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México el próximo mes de junio.

"Espero estar al mejor nivel allí", declaró.

En la ceremonia del Soulier d'or, que recompensa al mejor futbolista de la liga belga del año precedente, el galardón del año 2025 recayó sobre el exjugador suizo del Brujas Ardon Jashari, de 23 años y futbolista del AC Milán desde la presente temporada.

Jashari superó en la votación a sus excompañeros del Brujas Christos Tzolis y Hans Vanaken.

Se trata de la primera vez que un futbolista obtiene el premio tras haber abandonado el campeonato belga desde Gilles De Bilde en 1994.