Rubén Vargas, tras casi 2 meses de baja, se lesiona de nuevo a los 6 minutos de reaparecer

El internacional suizo de origen dominicano había saltado al césped del Ramón Sánchez-Pizjuán en el minuto 58, en sustitución de Gerard Fernández 'Peque', pero sólo seis minutos después sufrió ese lance desafortunado después de controlar en solitario un balón que le sirvió el francés Batista Mendy en la banda izquierda y, triste y decepcionado, se tapó la cara con su camiseta.

Vargas, quien fue reemplazado en el minuto 67 por el belga Adnan Januzaj, recibió el apoyo y el cariño de sus compañeros antes de retirarse, impotente y cabizbajo, a los vestuarios del estadio sevillista.

Rubén Vargas, de 27 años, sufrió una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo en la segunda parte del encuentro del 24 de noviembre frente al Espanyol.

Hasta su breve reaparición este lunes frente al Celta, que cerró la decimonovena jornada y la primera vuelta de LaLiga EA Sports, esta dolencia le había impedido al suizo de origen dominicano disputar los siete últimos partidos, cinco de la competición liguera (Betis, Valencia, Oviedo, Real Madrid y Levante) y dos de la Copa del Rey (Extremadura y Alavés).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy