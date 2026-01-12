Simeone: “Sé lo que quiero y no voy a parar hasta que las energías se me acaben”

“Siempre lo he dicho, la responsabilidad está desde el primer día que llegué, siempre la he sentido y se eleva por el tiempo que llevo acá en el club, pero no me saca del foco. Sé lo que quiero, sé cuál es el objetivo, sé cuál es el camino, sé para dónde quiero ir y no tengo ninguna duda de que no voy a parar hasta que las energías se me acaben”, proclamó en la víspera de la visita al Deportivo de La Coruña en los octavos de final de la Copa del Rey.

El técnico argentino aseguró que esta competición está “en el mismo lugar de cuando empezó la temporada, que estaba todavía la Supercopa presente”, sin cobrar más importancia porque el conjunto rojiblanco haya sido eliminado del torneo en Arabia Saudí, una de las posibilidades de título, y no dijo “nada” sobre el formato de la Copa del Rey, porque sus palabras no influyen “absolutamente en nada”.

A único partido y como visitante, el Atlético visita este martes al Deportivo. “Lo que miramos es lo que se ve en los partidos. Y es un equipo valiente, que tiene un poder de contragolpe importante, está compitiendo muy bien más allá de algún resultado que no ha sido favorable en los últimos partidos y ha eliminado al Mallorca, que sabemos que es un equipo que no regala nada y compite muy bien”, advirtió.

“Un partido duro, difícil, en un campo bonito y esperemos llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño”, continuó Simeone, que ya dispone de José María Giménez, una vez superada una lesión muscular, pero que no ha disputado ningún minuto en los dos últimos duelos ya dentro de la convocatoria. Ni contra la Real Sociedad, hace una semana, ni contra el Real Madrid, el pasado jueves. También apunta a suplente en Riazor.

“José está trabajando muy bien y, evidentemente, lo necesitamos de la mejor manera. Es verdad que, en estos momentos, Marc (Pubill) lo está haciendo muy bien en ese lugar, sabe de la competencia que tiene internamente, que será mejor para el equipo, y elevar esa competencia para que cualquiera que pueda hacerlo cuando le toque esté en un buen nivel”, explicó el técnico.

Y habló de Thiago Almada: “Es un chico que juega muy bien, que tiene características como se vieron en el final del partido del otro día (en la Supercopa de España), sobre todo cuando juega contra un equipo bajo tiene esa posibilidad de tener visión de juego y asistir como hizo a Julián en la última jugada del partido y está claro que lo necesitamos de la mejor manera”.