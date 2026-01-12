Uruguayo Bentancur corre el riesgo de perderse el Mundial

El centrocampista uruguayo Rodrigo Bentancur, titular habitual con el Tottenham, se lesionó el pasado miércoles en la derrota contra el Bournemouth en Premier League y estará de baja hasta la recta final de la temporada.

Bentancur mantiene la esperanza de volver antes que acabe el curso y de estar listo para la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Además, esta lesión puede obligar al Tottenham a recurrir al mercado de invierno para reforzarse, ya que Bentancur se une a Dejan Kulusevski y Mohammed Kudus en la lista de bajas.

La forma del equipo tampoco es buena, y este fin de semana cayeron en la tercera ronda de la FA Cup contra el Aston Villa, además de que están en la decimocuarta posición en la Premier League y undécima en la Champions League. EFE