Xabi Alonso, tras los pasos de Benítez y Lopetegui

Pérez ha elegido a siete técnicos españoles, ocho con Álvaro Arbeloa, en su doble etapa en la presidencia del Real Madrid. Solamente Del Bosque, el técnico que estaba cuando derrotó a Lorenzo Sanz en las elecciones, logró alcanzar 185 partidos, entre 1999 y 2003, para pasar a la historia del club enlazando tres años de éxitos con seis títulos.

Desde que su libreto quedó obsoleto, según entendió el club blanco para sustituirlo por el portugués Carlos Queiroz, los técnicos españoles posteriores han protagonizado etapas cortas. Lo hizo José Antonio Camacho en 2004, que dimitió a los seis partidos en la etapa de los 'galácticos' cuando cuatro meses le sirvieron para sentir que el vestuario era incontrolable y el efecto de sus decisiones con las estrellas. Su paso fugaz fue de récord: 6 partidos.

Hasta 20 llegó su sustituto, su gran amigo como ocurre ahora con el relevo de Arbeloa con Xabi Alonso. Mariano García Remón tomaba el testigo de Camacho y no acababa la temporada: era relegado tras poco más de tres meses por el brasileño Vanderlei Luxemburgo.

No fue hasta la apuesta por Rafa Benítez, que se ganó con sus éxitos tras salir del club blanco, en el Valencia primero en España, ganándose prestigio internacional con una Liga de Campeones con el Liverpool más títulos con Inter de Milán, Chelsea y Nápoles, cuando Florentino Pérez apostó por un técnico español que no fuera interino. El último fue Juan Ramón López Caro, con el que cerró su primera etapa en la presidencia.

En la segunda, iniciada con el chileno Manuel Pellegrini, llegó tras los años del portugués José Mourinho y la primera de las etapas de Carlo Ancelotti, el regreso ganado a pulso de Benítez. Aguantó 25 partidos en el mando. De nuevo una etapa corta de un técnico español, sin predicamento en las grandes estrellas del vestuario. También cesado de sus funciones en enero como ahora Xabi Alonso.

El último hasta la llegada del de Tolosa fue Julen Lopetegui, la apuesta nacional tras el primer adiós del francés Zinedine Zidane después de convertirse en leyenda.

El anuncio de su elección provocó un auténtico incendio, siendo seleccionador de España, concentrado en Rusia y a días de iniciar el Mundial 2018, con una destitución inmediata del cargo por Luis Rubiales, por entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Fue destituido tras 14 encuentros, con seis derrotas y dos empates, dejando los peores números de un entrenador en las dos etapas de Florentino Pérez. El segundo que menos tiempo ocupó el cargo tras Camacho, 137 días, apenas 75 desde que dirigió su primer partido oficial, con derrota en Tallin en la final de la Supercopa de Europa contra el Atlético de Madrid.

La misma sensación se traslada al presente. Xabi Alonso era la apuesta como sucesor de Carlo Ancelotti, el técnico que debía asumir la responsabilidad de dirigir al equipo tras el adiós del entrenador que más títulos ganó, hasta 15.

Se va tras perder los dos que pudo ganar, el Mundial de Clubes y la Supercopa de España, con 34 encuentros dirigidos en los que le han sentenciado cuatro empates y seis derrotas en apenas siete meses en el cargo, seis de competición. No obstante, el Real Madrid es segundo en la Liga, a cuatro del Barcelona; está en octavos de la Copa del Rey, en los que se medirá al Albacete; y está entre los ocho mejores de la fase Liga de la Liga de Campeones, con 12 puntos, a seis del Arsenal.

El Real Madrid regresa a la interinidad con otro técnico formado en la casa como Álvaro Arbeloa, decimoquinto técnico de Florentino Pérez.