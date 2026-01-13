3-0. Nico Schlotterberg, Sabitzer y Guirassy reactivan al Borussia Dortmund

El testarazo del central, que eludió el marcaje y conectó el remate sin oposición dentro del área pequeña, allanó el camino del conjunto amarillo, irregular durante toda la primera parte, expuesto por momentos, pero por delante en el marcador sobre su rival, con más posesión, más segundas jugadas ganadas, pero sin tino en los últimos metros.

En la segunda mitad, el Borussia Dortmund tuvo la ocasión de sentenciar, igual que su adversario se desplegaba con peligro hacia adelante, dentro de la inquietud con la que vivía cada minuto el equipo de Nico Kovac, solvente en su defensa para soportar el control del balón y el juego en campo contrario del Werder Bremen, insistente a por la igualada.

Y sentenció el Dortmund a cuarto de hora del final. Estaba muy solo Sabitzer al borde del área pequeña, la controló elevada y la transformó en el 2-0 con una buena volea junto al poste para dar la calma a su equipo, invicto en las últimas diez jornadas de la Bundesliga, pero con el matiz de que sumó seis triunfos y concedió cuatro empates.

Serhou Guirassy, inicialmente suplente, agrandó la diferencia con el 3-0 final. Un regalo del Werder Bremen, ya superado en los instantes finales.

En otros partido de este viernes en la Bundesliga, el Stuttgart se impuso por 3-2 al Eintracht Francfort y el Mainz ganó 2-1 al Heidenheim.

3 – Borussia Dortmund: Kobel; Sule (Emre Can, m. 46), Anton, Nico Schlotterberck; Yan Couto, Sabitzer, Nmecha, Ryerson (Svensson, m. 66); Beier (Guirassy, m. 66), Chukwuemeka (Jobe Bellingham, m. 66); Fabio Silva (Adeyemi, m. 84).

0 – Werder Bremen: Backhaus; Pieper, Friedl, Coulibaly; Sougawara, Lynen, Schmidt (Deman, m. 81); Stage, Grull (Jovan, m. 69); Romano Schmid (Mbangula, m. 81) y Njinmah (Cameron Puertas, m. 81).

Goles: 1-0, m. 11: Nico Schlotterberg. 2-0, m. 76: Sabitzer. 3-0, m. 81: Guirassy.

Árbitro: Daniel Siebert. Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Sule (m. 23) y Sabitzer (m. 54).

Incidencias: partido correspondiente a la decimosexta jornada de la Bundesliga alemana, disputado en el Signal Iduna Park de Dortmund ante unos 80.000 espectadores.