Antonio Raíllo renueva con el Mallorca hasta 2027

El futbolista andaluz mostró su satisfacción en los medios oficiales del club: "Siento orgullo, felicidad. Hemos vivido un camino, una trayectoria muy larga. Las hemos vivido de todos los colores, tanto buenas como malas. Entonces, para mí siempre es una alegría. Siempre con esa misma ambición del primer día que llegué".

Raíllo llegó en la temporada 2016/17 y desde entonces ha sido un fijo en la zaga, convirtiéndose en el capitán del equipo desde hace muchas temporadas y una de las figuras más aclamadas por la parroquia mallorquinista.

Sobre el mal momento del equipo, el defensa reclama el apoyo de sus aficionados: "Lo hemos hecho muchas veces y es volver a lo mismo: estar más unidos que nunca, ser más familia que nunca. Jugadores. Jugadores y entrenador. Jugadores y afición. Afición y entrenador. Afición y club. Es decir, unirlo todo, cerrarse, hacer un búnker.

"Los únicos que lo podemos salvar somos nosotros juntos. Sabemos que tenemos que hacer mejor las cosas en todos los aspectos", a´ñadió el defensa corbobés.

Respecto a su lesión, confía en que volverá "seguramente mucho antes de lo que se dice" porque se considera "un fatiga" cuando vive momentos como el actual, donde no puede ayudar a sus compañeros tras la luxación de clavícula que ya le apartó de la visita al Rayo Vallecano.

El anuncio de su renovación se ha producido en una semana muy convulsa tras la derrota en Vallecas por 2-1 y las posteriores imágenes de varios aficionados mostrando su malestar a la llegada de los jugadores a Son Moix, donde el futbolista Johan Mojica se bajó del coche para hablar con los seguidores presentes.