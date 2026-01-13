Arbeloa inicia en Albacete su gran reto

La etapa de Xabi Alonso en el banquillo blanco ha sido más corta de lo que nadie esperaba ante la ilusión que generó en el madridismo la elección del vasco como relevo del italiano Carlo Ancelotti. Del técnico más laureado, con un final sin títulos grandes en su último curso, pasó el Real Madrid a perder el Mundial de Clubes como cierre y la Supercopa de España en el actual.

De poco ha servido a Xabi tener a su equipo entre los ocho primeros clasificados de la Liga de Campeones. Segundo en LaLiga a cuatro puntos del Barcelona, con un camino por hacer en la Copa del Rey tras su estreno sin despejar dudas en Talavera. Son las tres competiciones que debía pelear y que ahora buscará Arbeloa tras dar el gran salto. Técnico de la casa, con un libreto de partida similar al de Alonso.

Para su estreno en Copa del Rey debe medir Arbeloa el desgaste realizado en Yeda (Arabia Saudí) por los jugadores, los riesgos con numerosos 'tocados' y la apuesta por una cantera que ya tiene el mensaje de puertas abiertas con el técnico que mejor la conoce ahora al mando.

Tienen pocas opciones de estar en el Carlos Belmonte jugadores como Kylian Mbappé, Rodrygo Goes, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy, ausentes en el único entrenamiento de preparación del partido. Son baja Trent Alexander-Arnold y Éder Militao, lesionados, más Brahim Díaz, en la Copa África. La única buena noticia que recibió Arbeloa a su llegada fue la recuperación de Fede Valverde de las molestias que le impidieron acabar el clásico.

Así las cosas y con una forma de gestionar la plantilla por desvelar, se espera que el portero de la Copa siga siendo Andriy Lunin, que el capitán Dani Carvajal tenga minutos tres meses después, con el canterano David Jiménez con opción de titularidad, o la posible entrada de Fran García en el carril izquierdo. Tienen opciones de ser novedades Arda Güler y Franco Mastantuono, relegados a un segundo plano en los últimos partidos con Xabi Alonso.

La falta de un centrocampista constructivo como uno de los grandes males del Real Madrid de esta temporada, la podría suplir Arbeloa mirando a la cantera. Aunque no llamó a un habitual del primer equipo, Thiago Pitarch, en su primer día, apunta como opción Jorge Cestero. En punta, sin Mbappé por el esguince de rodilla que arrastra, jugará Gonzalo García en el reencuentro del delantero con el técnico que impulsó su carrera.

El Albacete "sueña" con eliminar al Real Madrid en el partido de octavos de final de Copa del Rey en el estadio Carlos Belmonte. Es lo que han manifestado tanto jugadores como el entrenador, Alberto González, quién sueña en voz alta: "Imagino un campo lleno, al final del partido, celebrando que hemos pasado la eliminatoria ante el que, posiblemente, sea el mejor equipo del mundo".

González resalta la "ilusión" con la que afrontan una "oportunidad histórica" y disfrutará al máximo del pulso ante el Real Madrid en el torneo del K.O. No descarta optar por una defensa de cinco jugadores, que tan buen resultado le dio en las dos anteriores eliminatorias, aunque ha dejado claro que dependerá de los futbolistas elegidos para iniciar.

Samu Obeng, delantero procedente del Ceuta, y primer fichaje del Albacete en el mercado invernal será convocado. El centrocampista Capi, que fue baja por un proceso gripal el pasado fin de semana, también regresará a una citación en la que no estará el delantero Higinio, por una lesión en el pie.

Albacete: Lizoain, Lorenzo, Javi Moreno, Javi Villar, Jesús Vallejo, Neva, Agus Medina, Riki, Pacheco, Morci y Jefté.

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Raúl Asencio, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Camavinga, Güler; Mastantuono, Vinícius y Gonzalo.

Árbitro: Víctor García Verdura (Comité Catalán).