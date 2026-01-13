Bellingham y Militao, últimos en despedirse de Xabi Alonso

“Gracias míster, ha sido un placer. Todo lo mejor para el futuro”, publicó Jude Bellingham en su cuenta oficial de Instagram junto a dos fotos con Xabi Alonso.

“Muchas gracias míster, por todo el tiempo que compartimos y trabajamos juntos. Te deseo lo mejor en la nueva etapa de tu vida como entrenador”, escribió Militao en una storie de Instagram con una foto sonriente con el técnico tolosarra.

Antes que ellos, en la mañana del martes, publicó un escueto mensaje Brahim Díaz, que está disputando la Copa África con la selección de Marruecos. “Mucha suerte en el futuro míster”.

Cumplido un día de la decisión del Real Madrid de prescindir de los servicios de Xabi Alonso como entrenador, los únicos jugadores de la primera plantilla que no han publicado un mensaje son Vinícius, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy y Franco Mastantuono. El nuevo conductor técnico merengue es e Álvaro Arbeloa. EFE