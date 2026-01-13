Butragueño asegura que el adiós de Xabi Alonso fue de "mutuo acuerdo"

"Xabi sabe que esta es y siempre será su casa, cuenta con el cariño de todos por lo que representa su figura para el Real Madrid", aseguró Butragueño al explicar la salida de Xabi Alonso.

"Es una leyenda para nuestro club y un gran ejemplo de los valores del Real Madrid. La decisión se ha tomado de mutuo acuerdo y le agradecemos su dedicación y compromiso en el tiempo que ha estado con nosotros. A él, a su familia y su cuerpo técnico, le deseamos lo mejor para el futuro", añadió.

Butragueño dio la bienvenida a Álvaro Arbeloa, sentado a la derecha del técnico, con palabras de cariño. "Vas a asumir un desafío enorme, es tu casa, conoces los valores y la exigencia del Real Madrid. Somos una gran familia, los jugadores, seguidores y los que formamos parte del club te vamos a ayudar para que se cumplan los sueños de nuestros aficionados".

"Te deseamos mucha suerte y confiamos que igual que como jugador lograste muchos éxitos, los consigas como entrenador del primer equipo", aseguró.

