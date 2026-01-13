Coudet: "Hace mucho que el Alavés no llega tan lejos y vamos a trabajar para conseguirlo"

El argentino, “más tranquilo” después de jugar ante el Villarreal a pesar de la derrota, prometió “mejorar el equipo”.

“El mayor déficit" del equipo ha sido su "falta de contundencia" en ataque, señaló el entrenador babazorro respecto a la primera vuelta.

Sobre el partido avisó de que habrá variaciones en el ‘once’ inicial, pero no desveló si jugará algún jugador de la cantera.

Respecto al Rayo Vallecano, destacó que es una escuadra "muy trabajada con un buen entrenador".

Puso el foco en la rapidez de sus futbolistas aunque no espera un partido como el que disputaron en Vallecas en LaLiga.