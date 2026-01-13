El argentino Stefano Callegari se suma al Orense con la mirada puesta en la Sudamericana

"Orense anuncia su primer refuerzo para la temporada 2026, se trata del defensa central argentino Stefano Callegari", señaló el equipo en la red social X.

El Orense afirmó que el defensa, de 29 años, "se caracteriza por su buena salida desde el fondo, precisión en el pase largo, solidez en el juego aéreo y liderazgo en defensa".

Callegari se vincula al Orense por una temporada en calidad de agente libre tras su reciente paso por el club Nueva Chicago de la primera nacional de Argentina, donde militó durante dos años y llegó a convertirse en capitán del equipo.

El defensa también militó en el Atlético Newell's Old Boys, Atlético Platense, Atlético Agropecuario y Atlético Aldosivi.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Stefano Callegari refuerza la defensa del equipo, aportando experiencia y liderazgo a la plantilla, para alcanzar objetivos importantes durante la temporada 2026", añadió el club ecuatoriano.

El Orense disputará en marzo de local ante el Macará el billete a la fase de grupos de la Sudamericana 2026, pero antes empezará a jugar en la Liga Pro, que se iniciará el próximo 20 de febrero.