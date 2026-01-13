El español Carcedo llega a Moscú y asume el cargo de entrenador del Spartak Moscú

"Estoy deseando de que llegue la pretemporada (invernal) para conocer a los futbolistas y comenzar a trabajar", dijo a la prensa a su llegada.

Carcedo, que firmó un contrato hasta 2028, aseguró que el dinero no había sido un factor decisivo a la hora decantarse por el equipo moscovita y abandonar el Pafos chipriota.

"La propuesta del Pafos también era muy buena. Se trata del proyecto. Conocemos la historia, los aficionados. El Spartak es un gran club", comentó.

El Spartak, que ha ganado un título de liga en los últimos 25 años, es actualmente sexto clasificado en la liga rusa, cuya competición se reanudará a principios de marzo tras la pausa invernal.

El español, que cobrará más de 2,5 millones de euros anuales, según la prensa rusa, sustituye al serbio Dejan Stankovich, que dejó el cargo en noviembre pasado.

Después de la salida de Stankovich, como sus posibles sustitutos sonaron otros dos españoles, Albert Riera y Luis García.

Carcedo llega al Spartak después de dirigir el Pafos, que ganó la liga y la copa chipriotas la pasada temporada, y se clasificó por primera vez para la liguilla de la Champions League.

El nuevo técnico del club moscovita, que dirigió en el pasado al Zaragoza y al Ibiza y trabajó con Emery en el Almería, Valencia, Sevilla, PSG y Arsenal, contará con un grupo de ayudantes españoles: Sebastián Corona, Sergio Cobo (preparador físico) e Ignacio García (entrenador de porteros).