Gallagher y Raspadori no viajan a La Coruña ante sus inminentes salidas del Atlético

Tras el entrenamiento matutino del lunes, en el que ambos participaron con normalidad, a disposición de Diego Simeone, se aceleraron los movimientos en torno a ambos jugadores: Gallagher, pretendido por varios clubes ingleses, y Raspadori, por varios italianos, los más pujantes el Roma y el Atalanta, que ahora apunta a su destino.

Gallagher saldrá del Atlético sin haber triunfado en el año y medio en el club rojiblanco, cuando fue fichado por unos 42 millones al Chelsea para reforzar su medio del campo. La entidad madrileña recuperará casi toda esa inversión en su recorrido de vuelta a Londres, aunque ahora el Tottenham en vez del Chelsea.

El centrocampista inglés, suplente habitual esta temporada y buena parte de la pasada, ha disputado, sin embargo, una gran cantidad de encuentros, hasta 77 en año y medio, con siete goles y siete asistencias, aunque solo 37 (un 48 por ciento) fueron desde el principio.

Nada más jugó nueve duelos de inicio en este ejercicio de los 27 que ha disputado, el último de ellos el pasado jueves en la Supercopa de España contra el Real Madrid en Arabia Saudí.

Giacomo Raspadori, a su vez, saldrá después de apenas seis meses en el club, que pagó más de 20 millones por él al Nápoles en el pasado mercado de verano.

A las órdenes de Simeone, ha jugado quince partidos de los 27 de este curso, pero solo cuatro de inicio, con dos goles y dos asistencias. Se irá traspasado al Atalanta en las próximas horas.

Sus salidas aumentan ya a cuatro los movimientos invernales del Atlético, junto a Javi Galán, vendido a Osasuna, y Carlos Martín, cedido hasta el final de la campaña el Rayo Vallecano, con lo que se esperan entradas antes del cierre del plazo de este enero.