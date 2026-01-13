Guaita, baja ante el Nápoles por molestias en el hombro

"No está disponible Vicente, se ha hecho daño en un hombro y no será convocado", comentó el español Carlos Cuesta, entrenador del club, en rueda de prensa este martes.

"Casentini entra en su puesto en la lista, por lo que ahora nuestros tres porteros son crecidos en cantera y eso es algo que nos enorgullece", destacó Cuesta, entrenador más joven de la Serie A actual.

Desde su llegada a Parma el pasado 22 de noviembre, Guatia ha disputado solo un duelo, la derrota en Copa Italia ante el Bolonia (2-1).

Aunque todavía sin debutar en Serie A, su fichaje fue previsto para paliar la baja del meta japonés Zion Suzuki, operado recientemente de la mano izquierda y de baja por los próximos tres meses.

El Parma viaja este miércoles a Nápoles para enfrentarse al vigente campeón de la Serie A. Los de Carlos Cuesta cuentan con un colchón de 7 puntos sobre el descenso y los de Antonio Conte necesitan la victoria en el Estadio Diego Armando Maradona para mantenerse en la pelea por el 'Scudetto'.