Los uruguayos Lemos y Dibble llegan a Mushuc Runa para "lograr cosas importantes"

"Vengo de militar en varios equipos, por lo que procuraré aportar esas experiencias, pues me considero un jugador dinámico y encarador", señaló Dibble a los periodistas que lo esperaban a su llegada al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito.

Dibble es un atacante de 31 años que estuvo en varios clubes uruguayos como Plaza Colonia, Peñarol, Rampla Juniors y Fénix. Además, pasó por el argentino Gimnasia y Esgrima La Plata y en el brasileño Vitória, por lo que aseguró que con Mushuc Runa aspira "lograr cosas importantes".

En el mismo sentido se pronunció el centrocampista Lemos, de 26 años, quien aseguró que llegó a Mushuc Runa para "cumplir los desafíos" trazados para esta temporada.

Resaltó el crecimiento del fútbol ecuatoriano y también de su nuevo equipo, que, dijo, "hizo el año pasado una buena Copa Sudamericana".

Antes de llegar al cuadro ecuatoriano, Lemos militó en el Liverpool, Racing Club, River Plate y Boston River de Uruguay, por lo que aseguró que afrontará "de la mejor manera" su primera experiencia en el extranjero. "Les pido que confíen, que vamos a dar lo mejor", dijo a los seguidores del Mushuc Runa.

Además de Dibble y Lemos, Mushuc Runa ratificó al portero uruguayo Rodrigo Formento y contrató recientemente a los ecuatorianos José Hernández, Adrián Cela y Kevin Velasco, quienes estarán bajo la dirección técnica del también ecuatoriano Paúl Vélez.