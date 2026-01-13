Mbappé, Rodrygo, Mendy y Rüdiger, ausentes en el primer entrenamiento con Arbeloa

La buena noticia para Arbeloa en su primer día fue el estado del uruguayo Fede Valverde, que no pudo acabar el domingo la final de la Supercopa de España por una molestia que no le impidió ejercitarse en la vuelta al trabajo en la mañana del martes.

Fede integró el grupo de jugadores que se puso por primera vez a las órdenes de Arbeloa, que reforzó al primer equipo con canteranos a los que conoce bien como Jorge Cestero, Joan Martínez, Manuel Ángel y César Palacios, junto a los porteros habituales, Fran González y Sergio Mestre, que se ejercitan junto a Thibaut Courtois y Andriy Lunin.

Con Antonio Pintus al mando de nuevo de la preparación física, los jugadores del Real Madrid iniciaron la sesión con media hora de retraso, con rostros serios tras la destitución de Xabi Alonso. El calentamiento con suaves carreras dieron paso a los rondos con Arbeloa viendo todo en un segundo plano hasta que, ya a puerta cerrada, trasladó al campo sus primeras ideas tácticas.

Mbappé, que reapareció tras dos partidos de baja por un esguince en la rodilla izquierda disputando los últimos minutos de la final de la Supercopa de España ante el Barcelona, no se ejercitó con el resto de sus compañeros. Tampoco lo hizo Rodrygo Goes, que acabó con molestias físicas la semifinal ante el Atlético de Madrid, pero disputó sin problemas el clásico.

Una nueva molestia muscular deja fuera a Mendy y Rüdiger tampoco viajará a Albacete para jugar la Copa del Rey por su dolencia en la rodilla tras forzar en el derbi ante el Atlético de Madrid.