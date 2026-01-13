Recuperar la mejor versión de Vinícius, objetivo de Arbeloa en su llegada al Real Madrid

Hasta 16 partidos consecutivos sin gol disputó Vinícius con el Real Madrid entre el 4 de octubre, fecha en la que marcó un doblete al Villarreal, y el 11 de enero, cuando en una gran acción individual se reencontró con el gol en el clásico en Yeda (Arabia Saudí), que el Real Madrid perdió contra el Barcelona (3-2).

Arbeloa, que en el pasado siempre dejó mensajes de apoyo a Vinícius en las redes sociales, tendió el guante al brasileño en su presentación como técnico del primer equipo. Preguntado por uno de los momentos que marcó la corta etapa de Xabi Alonso, la reacción del jugador al cambio del clásico de Liga jugado en el Santiago Bernabéu, y la ausencia de castigo del de Tolosa y del club al jugador, Álvaro respondió con un mensaje de total apoyo.

"No me pongo en escenarios que no han ocurrido y lo que me preocupa es el partido de Albacete. Tengo una suerte enorme de contar con Vinícius Junior, uno de los futbolistas más desequilibrantes del mundo, querido por toda la afición que vio el partido que hizo el domingo", defendió.

"Es el Vinícius que queremos ver. Un Vini que sonríe, que disfruta, que baila, que desequilibra y marca diferencias. Es lo que me preocupa y lo que quiero ver en él", añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El nuevo entrenador del Real Madrid encontró en su primer encuentro con Vinícius y el resto de la primera plantilla, ganas para dar la vuelta a la actual situación y acabar el curso ganando títulos.

"Me he encontrado a un grupo de jugadores con muchas ganas. Tenemos una temporada por delante con tres títulos muy importantes, he visto una grandísima predisposición de todos para estar mañana en el campo, a pesar del desgaste de la última semana. La misma ilusión con la que estoy yo, están ellos. Con ganas de que salgan las cosas bien, luchar por todo y disfrutar", sentenció en su primera defensa del vestuario.