Siete partidos de sanción a jugador inglés por tocar partes íntimas a rivales

El mediocampista Ollie Clarke, de 33 años, supuestamente hizo esto en la derrota contra el Cardiff City en la Copa de la Liga del pasado 12 de agosto, contra dos rivales diferentes en el minuto 57 y 94 de partido.

El Swindon, en un comunicado, afirmó que Clarke mantiene su inocencia y aseguró que los actos fueron no intencionales, mientras que la comisión que ha evaluado las acciones no aceptaron esta explicación y dijo que no hay “razón posible para tocar las partes íntimas de un jugador durante un partido, especialmente cuando el juego está parado”.

Clarke no juega desde el pasado 13 de diciembre y ha cumplido ya tres partidos de la sanción. Además de estos siete encuentros, tendrá que pagar 2750 libras (3170 euros). EFE

