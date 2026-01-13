Matías Segovia, cedido a préstamo por Botafogo al América-MG

El destino de los jugadores será Belo Horizonte, donde el club mineiro busca fortalecer sus filas para afrontar el desafío del ascenso. En el caso particular de Segovia, popularmente conocido por la afición como “Segovinha”, este movimiento representa una nueva etapa tras un periplo internacional que incluyó diversas ligas. El talentoso volante de 23 años viene de cerrar el último ciclo competitivo en las filas del Racing White Daring Molenbeek, en la Segunda División de Bélgica. Su trayectoria reciente fue intensa: tras perder terreno en el Botafogo, pasó por el Molenbeek, tuvo un breve paso por el Al-Ain de los Emiratos Árabes Unidos y regresó nuevamente a Bélgica en 2025 antes de sellar este retorno a Brasil.

La partida del caaguaceño genera nostalgia en el entorno del “Fogão”, donde en 2023 tuvo una irrupción meteórica que lo llevó a heredar la emblemática camiseta número 10. Su carisma y habilidad en el campo le permitieron forjar un vínculo especial con la hinchada, que incluso le dedicó un cántico personalizado que se volvió viral entre los torcedores del Botafogo y del fútbol brasileño. Además de su aporte futbolístico, el jugador viene siendo destacado por su compromiso social, aprovechando sus periodos de vacaciones para realizar actividades benéficas en su ciudad natal, lo que refuerza su imagen positiva fuera de los terrenos de juego.

Fuente: Globo Sporte