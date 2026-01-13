Tebas insiste en jugar en Miami: El sindicato tendría que poner a LaLiga una alfombra roja

"Nosotros ingresamos 2.000 millones de euros por derechos audiovisuales, a veces la gente cree es un maná que ha caído. El sindicato de futbolistas nuestro tendría que poner a LaLiga una alfombra roja cada vez que nos ve, porque de lo que vendemos en derechos audiovisuales el 70% va a sus salarios, los que hacemos más para que ganen más somos nosotros", dijo en un desayuno de Europa Press.

Tebas consideró injusta la reacción frente al intento de LaLiga de llevar el partido Villarreal-Barcelona del pasado diciembre a Miami (EE.UU.) "para hacer más marca" y opinó que "la libertad de expresión se hace de otras formas".

"Yo lo que quiero saber es si parar 15 segundos un partido es incumplir las normas laborales porque me preocupa, estamos sometidos a que por la teórica libertad de expresión nos paren los partidos 15 segundos o 20 0 30 minutos. Los derechos de este tipo se piden cinco días antes. No me creí la huelga porque no la pidieron conforme a la norma", añadió.

El presidente de LaLiga ve poca diferencia entre que un partido de la Liga española se juegue en Miami y otro de la NFL se celebre en Madrid, como ocurrió el año pasado.

"Nos parece muy bien que venga la NFL, lo apoyamos, pero nos parece que somos increíbles. Nos hemos americanizado y que a nosotros, por querer hacer un partido ahí, que teníamos mucho hecho porque hay mucha aficionado español, se nos diga que no... Nos hemos vuelto puristas, monjas de clausura. El comisario europeo decía de aquí no puede salir nada, en cambio ahora viene la NBA, revoluciona el baloncesto, crea una competición, va a vender a mil millones la franquicia, a ver cómo lo van a pagar, entre ellos Real Madrid y Barcelona", cuestionó.

Tebas defendió que en el traslado del partido a Miami no suponía ningún tipo de adulteración de la competición. "Si empezamos a hablar del tema de adulteración, mejor que juguemos todos a la misma hora, que los equipos grandes tengan menos ingresos de televisión para que el resto tenga más... ¿dónde está la línea de la adulteración?", insistió.