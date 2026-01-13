Valverde valora la capacidad de reacción del Athletic y pide "cambiar el chip" en Liga

En la rueda de prensa posterior al partido disputado en el Reino de León, en el que el Athletic se ha impuesto en la prórroga a la Cultural (3-4), Valverde ha asumido que los leoneses comenzaron el partido mejor y su equipo ha ido a remolque, pero sin casi poder estabilizar su juego tras sus goles de empate, ya que seguidamente marcaba la Cultural.

Tras la expulsión de Paredes, de quien ha dicho que él mismo sabe que ha cometido un error por no controlar la tensión y la presión del momento, lo que le ha podido costar el partido a su equipo ante un rival al que ha aplaudido por su ritmo "rápido y fuerte".

Valverde ha reconocido que tras recibir cinco goles del FC Barcelona en la Supercopa, este partido era "muy importante" para el Athletic y, aunque ha asumido que el inicio "no fue bueno", sus jugadores sí han sabido rehacerse y acabar con un punto "agónico", gracias a una arrancada de Unai Gómez.

Preguntado por la decisión del tirador, ante la duda de si era Nico Williams o Unai, el técnico ha reconocido que ha sido una decisión suya, al comprobar que el extremo internacional estaba muy cansado y, en cambio, quien finalmente lo lanzó había entrado de refresco y tenía fuerza.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sobre el enfrentamiento liguero contra el Mallorca del próximo fin de semana, Valverde ha alertado de que es la primera vez en su carrera que afronta hasta seis partidos fuera de casa, contando con el de la Supercopa, los disputados antes y los que vienen ahora de Liga y Champions, pero ha pedido a sus jugadores un esfuerzo para cambiar la dinámica: "Hay que cambiar el chip de la liga", ha resumido.