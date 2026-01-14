Abierto expediente por Insultos racistas a un jugador brasileño en Huelva

El Comité de Competición de la RFAF, demás del expediente, le ha dado cinco días de plazo el CD San Juan para que presente las alegaciones que considere oportunas por los hechos ocurridos el pasado domingo en su partido de la Primera Andaluza con el CD Cerreño, disputado en el Polideportivo Municipal Pepe San Andrés, en San Juan del Puerto, y que saldó con un triunfo local por 2-0.

El acta arbitral recogió los graves insultos que sufrió el central brasileño, que se produjeron en el minuto 68. El colegiado del encuentro explica en su escrito que se vio en la obligación de activar el protocolo de violencia verbal contra el racismo autorizado por la RFAF, debido a que "un grupo de 1 a 5 personas situados en la parte lateral izquierda de la grada se estaban dirigiendo de manera ofensiva y amenazante con insultos racistas".

Eran aficionados del CD San Juan, como apreció por su vestimenta el árbitro, que advirtió al delegado de campo que si no cesaban los insultos se suspendería el encuentro. Así ocurrió y se reanudó el juego, pero nuevamente en el minuto 89, y con los seis minutos de prolongación por jugarse, el árbitro detuvo de nuevo el partido al escucharse nuevos gritos racistas contra el jugador del CD Cerreño.

Entonces el colegiado decretó la suspensión temporal de 15 minutos del partido y la retirada de los equipos a vestuarios. Tras este parón se desalojó el campo y pudo acabar el encuentro sin más incidencias.

El CD Cerreño emitió un comunicado en redes sociales donde condenó los insultos racistas, "totalmente inaceptables" y que "no tienen cabida ni en el deporte ni en la sociedad actual". Indicaron también que el fútbol debe ser "un espacio de respeto, educación e igualdad, especialmente cuando se trata de deporte limpio, donde los valores son tan importantes como el resultado".

Mostraron todo su apoyo al jugador afectado y su familia y resaltaron que están "orgullosos de él" y que no van "a tolerar ningún ataque que atente contra su dignidad personal".

Al respecto, se mostraron confiados de que las autoridades y organismos competentes actúen "para que hechos como estos no vuelvan a repetirse y se depuren las responsabilidades oportunas".