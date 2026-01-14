Advíncula debuta con derrota en Alianza Lima

El experimentado lateral Luis Advíncula, que recientemente puso fin a una dilatada historia con Boca Juniors, debutó en el equipo blanquiazul, pero su aportación no fue suficiente.

Unión debutó con victoria en su pretemporada y Alianza Lima encajó su segunda derrota en igual cantidad de presentaciones. El 10 de enero, los dirigidos por Pablo Guede perdieron por idéntico resultado ante el Independiente de Avellaneda.

Aún no se había jugado el primer minuto del encuentro en Montevideo cuando Sergio Peña quiso jugar con el portero Alejandro Duarte y terminó anotando en propia portería.

En el minuto 57 Alianza Lima buscó salir jugando desde el fondo, pero Cristian Terragona robó el balón y asistió a Julián Palacios, quien marcó con potente remate el segundo de los dirigidos por Leonardo Carlos Madelón.

Los peruanos llegaron al descuento apenas dos minutos después por intermedio del atacante Erick Castillo, quien quebró la resistencia de Matías Mansilla con un disparo lejano.

La Serie Río de la Plata seguirá este jueves con dos partidos.

El Progreso uruguayo se medirá con el Atlético Tucumán argentino y el Olimpia chocará con Colo Colo.