Boca Juniors y Millonarios empatan 0-0 en un partido amistoso en homenaje a Miguel Russo

El partido se disputó en el estadio 'La Bombonera' de Buenos Aires y se celebró en un clima muy emotivo, con numerosos homenajes a 'Miguelo', que ocupó el banquillo de ambos clubes y murió el pasado 8 de octubre a los 69 años cuando aún se desempeñaba como técnico del conjunto argentino.

Antes del encuentro los jugadores de ambos equipos posaron juntos sobre un cartel con el nombre y la imagen de Russo, cuyo rostro fue colocado también en la antesala del partido en el círculo central, junto a la frase "Amor con amor se paga".

Russo fue entrenador de Millonarios entre principios de 2017 y finales de 2018, período en el que logró dos títulos, mientras que dirigió a Boca durante 129 encuentros en tres etapas (2007, 2020-2021 y 2025) y obtuvo tres títulos, entre ellos la última Copa Libertadores del club azul y oro.

La afición Xeneize desplegó una enorme bandera con la imagen del entrenador besando la Copa Libertadores obtenida en 2007 y un corto mensaje: "Eternamente gracias Miguel".

La misma imagen fue colocada para este partido en el pecho de la camiseta de los jugadores de Boca, cuyo presidente, Juan Román Riquelme, anunció que la Copa Miguel Ángel Russo se disputará todos los años en el mes de enero.

En lo futbolístico, el partido se presentó favorable desde el comienzo para el Xeneize, que contó con el español Ander Herrera y el internacional argentino Leandro Paredes como generadores de juego en el medio campo y con la mayor cantidad de ocasiones, sobre todo con remates desde media distancia.

En ataque, resaltaron además los regates del joven Exequiel Zeballos, que falló un penal a pocos minutos del final, y el despliegue del uruguayo Miguel Merentiel, único centrodelantero debido a las ausencias por lesión de su compatriota Edinson Cavani y de Milton Giménez.

En el conjunto colombiano destacaron el portero uruguayo Guillermo de Amores como sostén del equipo, el mediocampista chileno Rodrigo Ureña como eje y el incisivo extremo Julián Angulo.

Promediando la segunda parte, el entrenador colombiano Hernán Torres Oliveros introdujo al campo de juego al experimentado delantero Radamel Falcao García, que regresó al equipo de cara a esta temporada tras pasar el último semestre sin club.

Falcao, de 39 años, tuvo un partido especial dado que ha sido autor de goles importantes contra el conjunto argentino cuando vestía la camiseta de River Plate.

El duelo de este miércoles representó el primer partido de Claudio Úbeda en el banquillo Xeneize desde que fue reconfirmado en el cargo, que ocupó durante el último tramo de 2025 tras el fallecimiento de Russo, de quien era ayudante técnico.

El siguiente será el próximo domingo, cuando Boca choque ante el paraguayo Olimpia en la localidad de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires.

Millonarios, por su parte, abrió su pretemporada el pasado domingo con una derrota por 1-0 ante el River Plate de Argentina en un amistoso disputado en Montevideo y enmarcado en los Clásicos Sudamericanos de la Serie Río de la Plata.