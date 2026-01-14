El director deportivo del Tottenham se marcha al Fiorentina

Paratici fue director deportivo del club entre 2021 y 2023, hasta que tuvo que marcharse por una suspensión de dos años y medio que recibió por parte de la FIFA por malas prácticas financieras durante su etapa en el Juventus de Turín. Volvió al puesto hace tres meses, pero se irá del club a finales de enero para incorporarse a la 'Fiore'.

En Inglaterra se alude a un cambio en las circunstancias personales de Paratici para explicar su decisión de abandonar el Tottenham a mitad de temporada.

La Fiorentina es antepenúltima en la table, con catorce puntos, a tres de la salvación que marca el Lecce.

Antes de marcharse del Tottenham, Paratici cerrará, como mínimo el fichaje de Conor Gallagher, procedente del Atlético de Madrid, y no se descarta que sea el último de un equipo que está decepcionando en esta primera mitad de la temporada. Los de Thomas Frank son decimocuartos en la Premier League y undécimos en la Liga de Campeones, además de haber sido eliminados ya de la Copa de la Liga y de la FA Cup.

