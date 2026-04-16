Sudamericano Sénior y Júnior de Remo: La parada final en la Bahía de Asunción

El certamen de remo se realiza con una gran cantidad de atletas provenientes de varios clubes de países del continente.
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Uno de los destacados de ayer fue el remero paraguayo Gabriel Portillo Yser de la Escuela de Remo Paraguayo Alemán, quien ganó en single, en su grupo.
Este viernes se correrán las sueltas finales para conocer a los mejores del torneo sudamericano. Los tres mejores clasificados este jueves, entrarán a la cancha a pelear por el oro.
* Algunos resultados. En las semifinales de este jueves, estos fueron algunos de los resultados y los finalistas, que el viernes se trenzarán por el oro:
Junior 2x: 1° Mateo Da Costa/Genaro Melonio (Club Remeros Mercedes), 2° Nicolás Curti/Bautista Álvarez (Buenos Aires Rowing Club), 3° Joaquín Núñez/Alejo Negro (Tigre Boat Club); 1° Máximo Núñez/Joaquín Paré (Tigre), 2° Alan Arce/Giuliano Franchella (Sajonia), 3° Bautista Trotta/Marcos Cota Da Costa (Rosario);
Sénior 2x: 1° Felipe Klüver/Martín Zócalo (Mercedes), 2° Nicolás Villalba/Gonzalo Ruiz Díaz (Mbiguá), 3° Tomás Paredes/Santino De Luz (Zárate); 1° Emiliano Calderón/Máximo Pacheco (Rosario), 2° Mauricio López/Emanuel González (Mercedes), 3° Ignacio Vásquez/Jancarlos Tineo (Dominicana).
También se realizaron las “semis” en single.