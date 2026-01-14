El Monterrey de Torrent vence al Necaxa y suma su primer triunfo en el Clausura mexicano

En la segunda fecha del campeonato, el argentino Germán Berterame y el joven Iker Fimbres anotaron por los Rayados.

El Necaxa del estratega uruguayo Martín Varini comenzó con dominio, pero después de cinco minutos los Rayados se hicieron del control y en el 15 tomaron ventaja con un gol de pierna derecha de Bertareme, a pase del español Oliver Torres.

Monterrey se retrasó después del gol, a pesar de lo cual amplió la ventaja con un golpe de derecha de Fimbres, en el 31 con asistencia de Roberto de la Rosa.

Los Rayos atacaron más en la segunda mitad, liderados por el colombiano Kevin Rosero, mas carecieron de contundencia, sobre todo en el 52 con una llegada de los argentinos Tomás Badaloni y Kevin Carranza, ataque detenido por una buena atajada del guardameta Luis Cárdenas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Rosero mantuvo el protagonismo, burló a los defensores en el 81, pero Franco Rossano falló en el remate, en la jugada más clara de Necaxa.

Monterrey llegó a una victoria, una derrota y tres puntos, mismo balance del Necaxa.

En otro encuentro, el venezolano Salomón Rondón anotó su primer gol del torneo para darle a Pachuca una victoria por 2-1 sobre León.

El marroquí Oussama Idrissi y Rondón convirtieron por los Tuzos y el argentino Rogelio Funes Mori descontó por los visitantes.

Después de 45 minutos de lucha, en un contraataque los Tuzos tomaron ventaja con un gol de derecha de Idrissi con asistencia del venezolano Jhonder Cádiz.

Pachuca fue por más y en el 69 amplió la ventaja con un remate de Rondón al ángulo desde fuera del área.

Funes Mori hizo su diana, de zurda en el 84.

Dos horas antes, el colombiano Édgar Guerra convirtió un gol para decidir la victoria del Puebla por 2-1 sobre el Mazatlán.

Esteban Lozano y Édgar Guerra anotaron por el Puebla y el argentino Facundo Almada lo hizo por los visitantes.

También este martes, las Chivas de Guadalajara visitarán al Juárez FC en un duelo de invictos y el miércoles Cruz Azul recibirá al Atlas, Querétaro al Tijuana, América al San Luis, Tigres UANL a los Pumas UNAM y Toluca al Santos Laguna.