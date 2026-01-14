El Rubín Kazán anuncia la contratación del técnico español Franc Artiga

Artiga, hasta ahora técnico del Atlético Petróleos de Luanda, firmó un contrato hasta 2027 y asumirá ya las riendas del equipo de cara a la pretemporada invernal, que comenzará en Turquía el 15 de enero.

El técnico catalán, de 49 años, contará con la ayuda del tunecino Anis Boussaidi y del preparador físico español Josep Tejedo.

"Franc Artiga es un especialista de calidad que ya sabe lo que es trabajar en Rusia. Sus equipos practican un fútbol brillante y atractivo", comentó Marat Safiulin, presidente del Rubín, en la página web del club.

También expresó su confianza de que, como hiciera durante una década en la academia del Barcelona, pueda descubrir nuevos talentos en la academia del club tártaro.

Artiga entrenó en el pasado a dos clubes rusos, el Khimki en la división de honor y el Ródina en la segunda categoría del fútbol nacional.

Asumió en junio de 2025 el cargo de entrenador del Atlético Petróleos tras ser destituido por el Khimki, club acuciado entonces por las deudas.

El Rubín, que habría pagado una importante suma al equipo de Artiga para romper su actual contrato, según la prensa rusa, es actualmente séptimo clasificado en el campeonato ruso, que reanudará la competición en marzo.

El español, quien había manifestado su deseo de regresar a Rusia, trabajó durante más de una década en la cantera del Barcelona.

Durante esos años entrenó a talentos como Ansu Fati, Dani Olmo o Xavi Simons, que son internacionales con España y Países Bajos, respectivamente.

De esta forma, serán tres los técnicos españoles que trabajan en la liga rusa, ya que Jonatan Alba entrena al Rostov; Juan Carlos Carcedo fue nombrado recientemente técnico del Spartak Moscú y ahora Artiga recala en el Rubín.