El Santos de Neymar refuerza su centro del campo con el brasileño Gabriel Menino

El volante de 25 años llegó a ser una gran promesa del país y fue convocado en alguna ocasión por la selección brasileña absoluta, además de ganar la medalla de oro con el equipo olímpico en Tokio, en 2021, pero las lesiones detuvieron en seco su progresión.

Formado en el Palmeiras, con el que ascendió hasta el primer equipo y donde adquirió notoriedad nacional, Gabriel Menino fichó por el Atlético Mineiro, otro de los grandes clubes de Brasil, en diciembre de 2024 para relanzar su carrera profesional.

Pero tampoco se asentó en el once titular del cuadro de Belo Horizonte y ahora buscará recuperar su mejor versión en un Santos en pleno proceso de reconstrucción y que el año pasado casi baja a la segunda división del Campeonato Brasileño.

Según la prensa local, el Santos se guarda una opción de compra para poder hacerse definitivamente con los derechos federativos de Menino, quien también puede jugar en la posición de lateral derecho.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este es el segundo refuerzo del Santos para este curso de 2026, después del regreso del delantero brasileño Gabriel Barbosa 'Gabigol', quien también jugará en calidad de cedido por el Cruzeiro, el otro gran equipo de Belo Horizonte.