Los británicos consideran "socialmente aceptable" piratear el deporte

En el informe Sport Industry Report 2026, los investigadores han desvelado que cuatro millones de británicos piratearon deporte en 2023, principalmente a través de 'fire sticks' que se conectan a la televisión. Esto se ha producido pese a las amenazas de multas y penas de cárcel que han ocurrido en los últimos años en el Reino Unido.

Además, en la encuesta se señala que el 58 % de los aficionados y el 66 % de profesionales de la industria creen que está "socialmente aceptado" utilizar servicios de piratería para consumir deporte.

El precio del deporte, tanto en vivo como a través de televisión es la mayor preocupación para los aficionados, con el 66 % de los mismos considerando que será un "lujo" poder asistir a un partido en directo en los próximos cinco años.

El 56 % de los aficionados y el 70 % de los profesionales creen que el cambio climático es una amenaza para el deporte y el 80 % de los aficionados y el 92 % de los profesionales aseguran estar a favor de las restricciones en redes sociales para los menores de 16 años.

"Este informe refleja una contradicción para el deporte. La industria tiene confianza, pero opera en uno de los ambientes más inestables a nivel global en muchas generaciones. El problema del clima, la tensión geopolítica, los cambios de la inteligencia artificial, la salud mental y la fragmentación social no son temas periféricos, están cambiando cómo el deporte opera, compite y crece", dijo Nick Keller, presidente de Sport Industry Group.