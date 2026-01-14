Matías Moreno: “El Madrid será muy difícil pero no vamos a ir con la cabeza gacha”

“Enfrentar a estos equipos es un plus que lo tenemos que aprovechar, sabemos que va a ser una guerra, será muy difícil pero no vamos a ir con la cabeza gacha, ni mucho menos. Vamos a ir a buscar lo que queremos, traernos los tres puntos. Se va a competir a cualquier campo, es una cancha que se disfruta”, dijo en una rueda de prensa ante los medios de comunicación.

“Ellos son uno de los mejores equipos del mundo, están pasando un momento raro, extraño, pero sabemos la calidad de jugadores y equipo que son. Va a ser muy difícil pero no vamos a dejar de intentarlo nunca”, añadió el futbolista del Levante.

Matías Moreno se mostró encantado con el cambio que ha supuesto la llegada del entrenador Luís Castro, con el que han sumado cuatro puntos en los dos primeros partidos de 2026.

“Es evidente que con la llegada de un nuevo técnico empezamos todos de cero, cada uno quiere mostrar su máximo nivel para que el técnico lo meta en el once titular, eso hace elevar el nivel de los entrenamientos. Siento que con el entrenador nuevo somos un poquito más protagonistas. Vamos tomando la idea de lo que él quiere de nosotros

“La idea del técnico es defender todos juntos, como un equipo, los once jugadores esforzándose al máximo. En estos dos partidos vimos a los delanteros haciendo esfuerzos descomunales”, agregó el defensor argentino.

Matías Moreno subrayó que tienen “un gran equipo” y que está convencido de que tienen potencial para estar “más arriba” en la clasificación. “Lo sigo sosteniendo, muchas veces no entiendo porqué estamos ahí abajo viendo los jugadores que hay en la plantilla”, manifestó.

“No caigo en esa desesperación, sería un error caer tan temprano en un pozo de difícil salida. Estoy tranquilo porque veo los entrenamientos y sé que podemos salvar esta situación”, recalcó el jugador del Levante.

El jugador cedido por el Fiorentina italiano admitió que fue “ideal” su salida al Levante. “Creo que se refleja en mí cuando depositan confianza, me siento cómodo y esta siendo una temporada muy buena que quiero seguir afianzándome y mejorando mucho más”, indicó el zaguero argentino

“Contento por el presente en lo individual y en lo colectivo podemos hacerlo mucho mejor, nos vamos a esforzar al máximo este año”, añadió.

El futbolista insistió en que está muy contento con su estancia en Valencia y no quiso pensar más allá y sobre lo que puede pasar en verano, cuando debe regresar a Italia.

“En los lugares en los que demuestran cariño respondo muy bien a esos estímulos. El equipo es una gran familia que me encantó. Estoy disfrutando del presente hoy en día en el Levante”, finalizó.