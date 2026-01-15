Argentino Buonanotte, del Chelsea al Leeds

Facundo Buonanotte apenas ha tenido minutos esta temporada en el Chelsea, que lo veía como un jugador a futuro, por lo que el argentino ha decidido acabar su préstamo en el conjunto ‘Blue’ y marcharse al Leeds hasta que acabe este curso, donde sí le prometen jugar con regularidad.

El futbolista de 21 años solo ha participado esta temporada en ocho encuentros con el Chelsea, después de que la campaña pasada fuera de los futbolistas más destacados en el Leicester City que bajó al Championship (Segunda división inglesa).

En los ocho partidos que ha jugado con el Chelsea ha marcado un gol y repartido dos asistencias. EFE

