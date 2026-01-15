Cúcuta Deportivo vence a San Lorenzo con gol del debutante Luifer Hernández

El delantero Luifer Hernández, quien el 9 de enero se convirtió en nuevo jugador del conjunto dirigido por Nelson Flórez, selló la victoria a los 73 minutos.

El equipo colombiano también dio minutos a otros refuerzos contratados para la temporada: el portero Fede Abadía y los centrales Sebastián Rodríguez y Jhon Quiñónes, así como los centrocampistas Víctor Mejía y Leider Berdugo.

En el equipo argentino se probaron hoy el paraguayo Orlando Gill y el central colombiano Jhohan Romaña.

Cúcuta Deportivo, campeón del Torneo Finalización de la segunda división en 2025, jugara su segundo partido amistoso el 16 de enero contra Huracán en el parque Federico Omar Saroldi de Montevideo.

San Lorenzo, por su parte, se enfrentará con Cerro Porteño el 17 de enero en el estadio Alfredo Víctor Viera, también situado en la capital uruguaya.

Este jueves, el club uruguayo Progreso se medirá con Atlético Tucumán y Olimpia con Colo Colo.