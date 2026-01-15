Del plebiscito en el Bernabéu a la prueba de líder en Anoeta

Una semana de agitación en el club blanco. Menos de 24 horas después de la derrota en la final de la Supercopa de España contra el Barcelona, cuando la opinión pública hablaba de un refuerzo de Xabi Alonso en ese duelo pese al revés por 3-2, el comunicado de la entidad del cese del entrenador de “mutuo acuerdo” y la apuesta por Arbeloa alteraron el paso.

Desde el Real Madrid Castilla, Arbeloa tomó la responsabilidad del primer equipo, pero su estreno arrojó una decepción impensable, con el batacazo en el Carlos Belmonte, eliminado el poderoso equipo blanco por el conjunto manchego, que se adelantó tres veces en el marcador, las dos primeras igualadas, hasta el definitivo 3-2 en el minuto 94 que desató la apoteosis local.

Un debut y una crisis, todo al mismo tiempo. “En este club, siempre, empatar ya es malo y una tragedia, imaginate una derrota como esta. Es dolorosa”, asumió el propio técnico.

No hay pausa para el Real Madrid, al que le quedan dos opciones de título: la Liga de Campeones y LaLiga, en la que entra en escena el nuevo equipo de Arbeloa en su estadio, entre la exigencia de su público, después del cambio de entrenador, tras la eliminación de la Copa del Rey y a cuatro puntos de la primera posición del Barcelona. Todo es presión cuando reciba al Levante, el penúltimo de la clasificación.

El equipo azulgrana, que también ha cambiado de entrenador con la llegada de Luis Castro, es mucho más productivo fuera que en casa. De sus 14 puntos, a cuatro de la zona de permanencia, once son como visitante y tres como local. Sus tres triunfos de este curso fueron lejos de Valencia. En su última visita al Real Madrid perdió por 6-0, pero en la penúltima se impuso por 1-2.

Del trío de cabeza, sólo el Real Madrid actúa en su campo. El Barcelona, primero, y el Villarreal, tercero, juegan fuera de casa, además en dos salidas complejas, que llevarán al conjunto azulgrana a San Sebastián contra la invicta Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo y al equipo amarillo hasta el estadio de La Cartuja para medirse al Betis, en su reencuentro con Manuel Pellegrini, que lo dirigió durante cinco años.

La mejor racha actual en LaLiga es del Barça, el firme líder de las nueve victorias consecutivas en el campeonato, las tres últimas, además, sin un solo gol en contra, con Joan García en un estado espectacular y con Raphinha en modo incontestable. Campeón de la Supercopa de España, LaLiga reclama su mejor versión frente a la Real Sociedad. Allí perdió en 2024 en su última visita por 1-0. Un aviso para el último partido programado para el domingo.

El último encuentro del sábado lo jugará el Villarreal, con siete victorias en sus ocho últimos encuentros de Liga precisamente desde el 2-2 con el Betis, al que visita ahora mientras se ilusiona con competir por el título.

El conjunto verdiblanco apenas ha logrado un triunfo en sus cinco jornadas más recientes, animado por su clasificación en la Copa del Rey y exigido por los cinco puntos que lo separan de la quinta posición, en la que está el Espanyol, que abre la jornada el viernes en casa frente al Girona.

El Atlético de Madrid, cuarto, está en el límite. O compite por LaLiga, once puntos por detrás del liderato, o solo por entrar en la Liga de Campeones, cuatro puntos por encima del Espanyol, quinto. Lo dictarán sus próximos marcadores más los resultados de sus rivales directos.

Ya no hay margen de error para este equipo rojiblanco de dos caras, que se refugia este domingo de nuevo en su campo, en el Metropolitano (25 de 27 puntos y ocho triunfos seguidos en Liga más tres de la Champions), para recibir al Alavés, dos puntos por delante del descenso y cinco derrotas seguidas fuera de su estadio.

Ganador el martes en los octavos de final de la Copa del Rey contra el Deportivo de La Coruña con un golazo de falta directa de Antoine Griezmann, el Atlético necesita el reencuentro con el mejor Julián Álvarez, que no ha marcado en ninguna de las últimas ocho jornadas de Liga, desde el 1 de noviembre cuando batió la portería del Sevilla en el Metropolitano, donde ha anotado nueve de sus once goles del curso.

El Alavés siente cerca la zona de descenso, marcada por el Valencia, con todo en duda por su única victoria en las últimas 14 jornadas de Liga, a la búsqueda de la pegada perdida y la reacción necesaria en su visita del domingo al Getafe.

El conjunto de Carlos Corberán es uno de los tres equipos que no han ganado fuera en este ejercicio liguero, junto a Elche y Osasuna.

El equipo navarro está también inquieto, apenas con dos puntos de ventaja sobre el descenso y enfrentado este sábado al Oviedo, que sigue en el fondo de la tabla pero que ha sumado tres empates en los tres partidos que lo ha dirigido Guillermo Almada. Hay seis puntos entre ambos equipos, con toda la segunda vuelta por jugar y toda la salvación por competir.

Es un encuentro de alto riesgo para Osasuna, como también lo es para el Mallorca, un punto solo por encima del Valencia, su choque también este sábado frente al Athletic Club, cuya distancia con el propio equipo bilbaíno de hace un año es notoria. El 5-0 del Barcelona hizo daño en la Supercopa.

La visita a Palma es una revancha para el equipo de Ernesto Valverde, pero también un encuentro fundamental, tal y como está el conjunto vasco, que enlaza tres jornadas sin ganar y que solo venció tres de sus últimos 10 duelos en este torneo. Es octavo, a cinco de las plazas europeas.

Tres derrotas seguidas sufre el Sevilla, que aún suma tres puntos más que el descenso, antes de visitar este lunes al Elche en el Martínez Valero. El equipo ilicitano también aventaja en tres puntos al bloque de Matías Almeyda.

No hay descuidos posibles para ninguno, como tampoco para el Rayo Vallecano, pese a su reencuentro con la victoria tras ocho jornadas sin ganar, interrumpido por su adiós en la Copa.

El equipo franjirrojo aumentó a cinco puntos su distancia sobre el descenso. Este domingo visita Balaídos. El Celta defiende su puesto europeo. No ha perdido ninguna de las últimas cinco citas ligueras, de las que obtuvo la victoria en cuatro de ellas. La racha comenzó con el 0-2 al Real Madrid en el Bernabéu, el pasado 7 de diciembre.

Mallorca-Athletic Club (16:15 CET/15:15 GMT).

Atlético de Madrid-Alavés (16:15 CET/15:15 GMT).

Celta-Rayo Vallecano (18:30 CET/17:30 GMT).

Real Sociedad-Barcelona (21:00 CET/20:00 GMT).