El Atlético amplía el contrato de Giuliano Simeone hasta 2030

El futbolista, de 23 años, se ha consolidado en ese tiempo en el conjunto rojiblanco en el esquema de Diego Simeone, en el que hoy por hoy es titular indiscutible, gracias a su competitividad, velocidad, recursos, sacrificio y soluciones tanto en ataque como en defensa en la banda derecha de la alineación del equipo.
Giuliano, que antes de eso debió de irse cedido al Zaragoza (2022-23) y al Alavés (2023-24), regresó en el verano de 2024 al Atlético para tomar su actual dimensión en el último curso y medio.
En sus 77 duelos, ha marcado ocho goles y ha dado 16 asistencias, “convirtiéndose en uno de los ídolos de la afición por su pundonor sobre el terreno de juego”, según resaltó el Atlético.