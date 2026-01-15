El Atlético amplía el contrato de Giuliano Simeone hasta 2030

Majadahonda (Madrid), 15 ene (EFE).- El Atlético de Madrid anunció este jueves la ampliación de contrato del extremo internacional argentino Giuliano Simeone por dos temporadas más, del 30 de junio de 2028 hasta la misma fecha de 2030, tras su irrupción del último año y medio en el primer equipo, con el que ha jugado 77 partidos.