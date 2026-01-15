El Real Oviedo renueva a David Costas hasta 2028

"El club asegura la continuidad de uno de los capitanes del equipo y de un futbolista clave en el presente y el futuro del conjunto azul", explicó en un comunicado la entidad oviedista.

Costas jugó cedido en el Oviedo en la segunda vuelta de la temporada 16/17 y regresó al club azul en el verano 2021, convirtiéndose en uno de los capitanes con el paso de los años.

Tras ser muy importante en el ascenso logrado la pasada temporada, David Costas está siendo uno de los jugadores más importantes del Real Oviedo en primera división y se ha asentado en el once inicial con los tres entrenadores que ha tenido hasta la fecha el conjunto azul: Veljko Paunovic, Luis Carrión y Guillermo Almada.

El gallego, canterano del Celta y que tras debutar en primera con el club vigués también pasó por el filial del Barcelona y por el Almería, suma 150 partidos con la camiseta del Real Oviedo, solo superado en la plantilla actual por el canterano Lucas Ahijado y por Dani Calvo.

Se trata de la segunda renovación anunciada por el Real Oviedo en la presente temporada, ya que hace meses el portero Aarón Escandell, otro de los más destacados, amplió su vinculación hasta 2027.