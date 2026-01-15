Eto’o, sancionado con 4 partidos sin entrar a los estadios en la Copa África

El organismo también impuso una multa de 20.000 dólares, unos 17.000 euros, al exjugador de equipos como Barcelona, Real Madrid, Inter o Mallorca, entre otros, y ahora al frente de la federación de su país.

La Junta Disciplinaria de la Confederación Africana de Fútbol, según informó ella misma, “acusó” a Eto’o de “mala conducta tras el partido de la Copa Africana de Naciones entre Marruecos y Camerún en Rabat, el 9 de enero de 2026” y lo declaró “culpable” de infringir “los principios de deportividad establecidos en el Artículo 2(3) de los Estatutos de la CAF y el Artículo 82 del Código Disciplinario de la CAF por su mala conducta” en ese partido.

La sanción de cuatro partidos se circunscribe a la Copa África, por lo que no podrá estar en el encuentro por el tercer y cuarto puesto de su selección ante Egipto del sábado, pero los otros tres partidos los deberá cumplir en una próxima edición de la competición.

La Federación Camerunesa de Fútbol, por su parte, consideró que la sanción “está desprovista de toda motivación explícita” y anunció que “toma nota” de los plazos para los pertinentes recursos contra la citada suspensión, además de “reafirmar su apoyo constante” a Eto’o y “su compromiso con el respeto de los principios que rigen una justicia disciplinaria creíble”.

