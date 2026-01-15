Iraola necesita refuerzos: "La situación es delicada"

Semenyo, autor de diez goles esta temporada con los 'Cherries' antes de marcharse al Manchester City por 72 millones de euros, ha supuesto la quinta salida importante del Bournemouth desde verano, junto a la de Dean Huijsen, al Real Madrid, Ilya Zabarnyi, al Paris Saint Germain, Milos Kerkez, al Liverpool, y Dango Ouattara, al Brentford.

Pese al buen inicio de campaña, el Bournemouth ha bajado su rendimiento en los últimos dos meses y la semana pasada rompió una racha de once partidos sin ganar al doblegar en el último minuto al Tottenham Hotspur. Este fin de semana, sin embargo, los de Iraola cayeron contra el Newcastle United en la tanda de penaltis de la FA Cup.

"No puedo hablar de jugadores que no son nuestros", dijo Iraola este jueves en rueda de prensa al ser preguntado por los posibles refuerzos en este mercado invernal.

"El club está trabajando en varios fichajes. Todo somos conscientes de nuestra situación, que es muy delicada ahora, y necesitamos jugadores. Pero esto no funciona así, no puedes decidir que quieres un jugador y lo fichas. El club trabaja en diferentes situaciones y está abierto a diferentes opciones. Tenemos que esperar a que se cierren las operaciones", agregó el técnico vasco.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Bournemouth visitará este lunes al Brighton & Hove Albion con la esperanza de conseguir una segunda victoria consecutiva en Premier que les permita respirar con algo más de tranquilidad.