Laimer baja en el Bayern durante varias semanas por desgarro muscular

La duración de la baja de Laimer no fue precisada pero por el tipo de lesión hay que contar con entre dos y seis semanas.

Con ello, todo apunta a que Laimer se perderá los próximos partidos de la Bundesliga ante el RB Leipzig, el 17 de enero, y ante el Augsburgo, el 24 de enero, así como los duelos de la Liga de Campeones ante el Union Saint Gilloise, el 21 de enero, y ante el PSV Eindhoven el 28 de enero.

Laimer sufrió la lesión poco antes del pitido final del partido ante el Colonia por lo que el Bayern, que ya había agotado los cambios, terminó jugando con diez hombres.

La baja es sensible para el Bayern no sólo porque Laimer es titular habitual sino porque las opciones para la banda derecha son escasas.

Josiip Stasinic, que ha jugado como lateral derecho, tiene una lesión de tobillo, Sacha Boey es baja por enfermedad y Joshua Kimmich, que habitualmente juega en el centro del campo pero puede desempeñarse también como lateral, tiene también problemas de tobillo y ha sido baja en los últimos partidos.

Las solución más probable es desplazar a Raphael Guerreiro o a Tom Bishof a la banda derecha.

En la Bundesliga el Bayern terminó la primera ronda invicto, sólo se ha dejado puntos en dos empates, y tiene once puntos de ventaja sobre el segundo.

En la Liga de Campeones el Bayern ha ganado cinco partidos y ha perdido uno -ante el Arsenal- y necesita en principio al menos una victoria más para asegurar un puesto entre los ocho primeros y con ello el pase directo a octavos de final.